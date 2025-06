Il prezzo dei carburanti regione per regione oggi 09 giugno 2025

Ogni giorno, alle 8:30, QuiFinanza vi offre un aggiornamento affidabile sui prezzi dei carburanti in tutta Italia, regione per regione. Con i dati più recenti, si scopre che il costo medio nazionale è di 1.703 € per la benzina e 1.603 € per il diesel, tra gli altri. Restate con noi per conoscere i dettagli specifici della vostra zona e pianificare al meglio le vostre spese di viaggio, perché informarsi è il primo passo per risparmiare.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.703 per la benzina, 1.603 per il diesel, 0.730 per il gpl, 1.474 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 09 giugno 2025 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo dei carburanti regione per regione oggi 09 giugno 2025

In questa notizia si parla di: Regione Prezzo Carburanti Giugno

