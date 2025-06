Il post di Forza Italia sul referendum travolto dagli insulti | Scusate ma siamo tutti al mare ed è una piscina Avete tradito Berlusconi

Il recente post di Forza Italia sul referendum, tra battute e inviti all’astensione, ha acceso un intenso dibattito sui social. Mentre il partito cercava di comunicare con tono ironico, sono piovuti insulti e polemiche, evidenziando quanto la politica diventi sempre più divisiva anche nel mondo digitale. Un episodio che invita a riflettere su come l’ironia possa essere interpretata diversamente da pubblico e opposizione, lasciando aperto il dialogo su responsabilità e rispetto reciproco.

