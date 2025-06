Il Portogallo batte la Spagna ai rigori e vince la Nations League

Un'autentica battaglia di nervi e talento si è conclusa con il Portogallo che alza al cielo la Nations League, superando la Spagna ai rigori in una finale emozionante. L’errore decisivo di Morata dagli undici metri ha spostato gli equilibri, regalando ai lusitani un trionfo meritato. Un risultato che resterà nella memoria di tutti gli appassionati di calcio, dimostrando ancora una volta che nei momenti cruciali, la freddezza fa la differenza.

Decisivo l'errore di Morata dagli undici metri MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - È il Portogallo a trionfare in questa edizione della Nations League, grazie al successo centrato ai calci di rigore ai danni della Spagna dopo il 2-2 dei primi 120 minuti di gioco. Non sono dunque bastate le reti di Zubime. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il Portogallo batte la Spagna ai rigori e vince la Nations League

