’Il Ponte Odv’ | le nomine | Al servizio dei bisognosi

Da quasi quattro decenni, "Il Ponte Odv" si dedica con passione a sostenere chi è in difficoltà, offrendo pasti caldi e abiti dignitosi. Durante l’assemblea dei soci, sono stati scelti i nuovi membri del Consiglio direttivo, tra cui Silvano Gallucci, riconfermato presidente. Questi nuovi incarichi promettono un impegno rinnovato nella missione di altruismo e solidarietà, rafforzando il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per le persone in bisogno.

Conta quasi 40 anni di storia e di solidarietà l’associazione ’Il Ponte Odv’, volontari che gestiscono la mensa sociale e il guardaroba per chi ha poco. Durante l’assemblea dei soci ha eletto i nuovi membri del Consiglio direttivo nelle persone di Silvano Gallucci, Paolo Antolini, Laura Galeffi, Enrico Facciaroni e Roberta Kurti. Il nuovo consiglio direttivo a sua volta ha riconfermato quale presidente Silvano Gallucci e ha eletto vice presidente Roberta Kurti. Il presidente ha ringraziato i consiglieri per la fiducia che hanno voluto esprimergli. Ha espresso un particolare ringraziamento a tutti i volontari che rappresentano il vero patrimonio della realtà associativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Il Ponte Odv’: le nomine: "Al servizio dei bisognosi"

In questa notizia si parla di: Ponte Nomine Servizio Bisognosi

’Il Ponte Odv’: le nomine: "Al servizio dei bisognosi" - Conta quasi 40 anni di storia e di solidarietà l’associazione ’Il Ponte Odv’, volontari che gestiscono la mensa sociale e il guardaroba per chi ha poco. Leggi su msn.com

Da Ponte Lambro ai bisognosi la solidarietà che non appare - che offre assistenza umana ed economica alle mamme bisognose di Milano e ai loro bambini ricoverati alla ... Leggi su milano.corriere.it