Il pistolero | un immenso John Wayne

Preparati a rivivere un classico senza tempo con "Il Pistolero", un’immensa interpretazione di John Wayne. In onda su Rete 4 alle 16:50, questa avvincente pellicola del 1976 diretta da Don Siegel ti porterà in un’epica resa dei conti tra vecchio e nemici di un passato ormai sfumato. Un film che celebra il coraggio, la redenzione e l’intramontabile spirito del West. Non perderti questa avventura indimenticabile!

IL PISTOLERO Rete 4 ore 16.50 Con John Wayne, Lauren Bacall e James Stewart. Regia di Don Siegel. Produzione USA 1976. Durata: 1 ora e 30 minuti LA TRAMA Un famoso pistolero vecchio e malato sentendosi prossimo alla morte torna nella sua città per regolare gli ultimi conti rimasti, uccidere gli unici tre fuorilegge che gli erano sfuggiti anni prima. In un'epica sparatoria dentro il saloon fa fuori i suoi nemici. E viene fatto fuori battendo sul tempo il cancro che lo divorava. PERCHE' VEDERLO perchè è la celebrazione, quasi autobiografica nel mito di John Wayne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Il pistolero": un immenso John Wayne

In questa notizia si parla di: John Wayne Pistolero Immenso

John wayne e il suo film migliore in risposta a un western rifiutato - Le opere western di John Wayne sono simboli fondamentali della storia cinematografica americana. Tra i suoi film più iconici, c'è uno che Wayne rifiutò di interpretare, giudicandolo inferiore agli standard.

Il pistolero, Rete 4/ Trama e cast del western di Don Siegel con l’ultimo John Wayne, oggi 9 giugno 2025 - Il pistolero, in onda oggi, lunedì 9 giugno, su Rete 4 alle 16:50, è un film western di Don Siegel con John Wayne, Ron Howard e Lauren Bacall. Leggi su ilsussidiario.net

John Wayne - McLaglen; del 1975 “Torna El Grinta” di Stuart Millar, e infine del 1976 “Il pistolero” di Don Siegel, dove per la prima e unica volta viene ucciso ... Leggi su ecodelcinema.com

Il pistolero - E' l'ultimo doglii oltre 200 film interpretati da John Wayne che è il protagonista de Il Pistolero uscito nel 1976 e girato a Carson City nel Nevada. Leggi su mymovies.it