Il piccolo Adam arriverà in Italia l' 11 giugno

Il piccolo Adam, simbolo di speranza e resilienza, arriverà in Italia l’11 giugno, insieme alla sua famiglia, per trovare rifugio e cure dopo il tragico bombardamento che ha distrutto la sua famiglia in Palestina. Il nostro Paese si prepara ad accogliere con cuore aperto questa giovane vittima di un conflitto che non dà tregua, dimostrando che l’umanità può fare la differenza nei momenti più bui.

AGI - Il piccolo Adam, il bambino palestinese sopravvissuto a un bombardamento israeliano che ha ucciso i suoi 9 fratellini e il padre, arriverà in Italia l'11 giugno insieme alla madre, alla zia e a quattro cuginetti. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato a 'Il rosso e il nero' su Radio 1, aggiungendo che Adam e i suoi familiari "verranno curati in Lombardia". "Faremo arrivare una cinquantina di persone da Gaza ", ha aggiunto Tajani, ricordando che l'Italia ha accolto il 10% dei palestinesi che hanno lasciato il territorio della Striscia. "Le provocazioni non servono a niente". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il piccolo Adam arriverà in Italia l'11 giugno

