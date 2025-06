Il Piano Strade del Comune di Parma | 7.8 milioni investiti per la viabilità cittadina

Il Comune di Parma si impegna a migliorare la viabilità cittadina con un investimento di 78 milioni di euro, mentre il Piano Strade 2025 destina 7,8 milioni a interventi di manutenzione e riqualificazione urbana. Questi lavori interesseranno marciapiedi, strade e piazze, sia nel centro che nelle zone periferiche, garantendo sicurezza e comfort ai cittadini. Un passo deciso verso una città più moderna e vivibile, con opere che trasformeranno il volto di Parma.

Il Piano Strade 2025 prevede uno stanziamento complessivo di 7 milioni e 800 mila euro destinati a numerosi interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana. Le opere interesseranno marciapiedi, strade e piazze sia in ambito urbano che extraurbano, e saranno distribuite nel.

