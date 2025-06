Il Pellicano celebra 60 anni con una festa indimenticabile | gli ospiti e il racconto di un weekend da ricordare

Il Pellicano festeggia con stile e magia 60 anni di storia, regalando agli ospiti un weekend da sogno tra ricordi preziosi e emozioni indimenticabili. Un party che ha unito eleganza senza tempo e divertimento autentico, dove ogni dettaglio ha scritto una nuova pagina di leggenda. Tra colazioni sulla spiaggia, tennis vintage e danze sotto le stelle, il fascino del Pellicano si rinnova, pronto a incantare ancora per tanti anni.

