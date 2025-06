Il pappagallo Gino riportato a casa dopo 7 anni | come ha fatto a vivere in libertà

Dopo sette anni di avventure in libertà, il pappagallo cenerino Gino ha fatto ritorno a casa, sorprendendo tutti con la sua straordinaria capacità di adattamento. Grazie all’anello di marcatura, i Carabinieri forestali lo hanno riconosciuto e restituito al suo affetto umano. La storia di Gino dimostra che anche gli uccelli nati in cattività possono reinventarsi la vita in natura, un vero esempio di resilienza e speranza. Continua a leggere…

Dopo 7 anni di vita in libertà, il pappagallo cenerino Gino è tornato a casa grazie al suo anello di marcatura. Scomparso nel 2018 in Lombardia, è stato ritrovato nel 2025 e riconsegnato dai Carabinieri forestali alla persona con cui viveva. Intelligente e adattabile è riuscito a sopravvivere da solo nonostante fosse nato in cattività. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Pappagallo Gino Casa Anni

Milano, ritrovato dopo 7 anni: torna a casa il pappagallo Gino - Dopo sette anni di assenza, Milano riaccoglie il suo amato Gino, il pappagallo cenerino a coda rossa che si era smarrito nel 2018.

Dopo sette anni Gino torna a casa: il pappagallo cenerino ritrova il suo proprietario https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/06/07/news/sette_anni_gino_torna_pappagallo_cenerino_proprietario-424654107/?ref=twhl… Partecipa alla discussione

Questo esemplare esotico, particolarmente vulnerabile alle basse temperature invernali italiane, è stato ritrovato dopo essere fuggito dalla sua casa nel 2018 Partecipa alla discussione

Il pappagallo perduto e ritrovato: "Ciao, il mio nome è Gino". Un ritorno a casa dopo 7 anni - È stato ritrovato tutto spiumato per lo stress, fondamentale l’intervento di Enpa e carabinieri. Leggi su msn.com

L'incredibile storia del pappagallo Gino: scomparso nel nulla 7 anni fa, ora è tornato a casa - Monza – Parlare, parlava, come è tipico della sua razza di pappagalli, una delle più intelligenti. Leggi su msn.com

Scappato nel 2018, il pappagallo Gino torna a casa dopo 7 anni - Era scappato nel 2018, ma dopo 7 anni è stato ritrovato e restituito a Sergio, il proprietario che lo aveva adottato nel 2005: è l'incredibile storia di Gino, un esemplare di pappagallo ... Leggi su msn.com