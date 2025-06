Il papà di Elon Musk il giovane di Forza Italia e altre storie di disfacimento familiare

Le storie di disfacimento familiare dipingono un quadro complesso e spesso crudo delle relazioni tra genitori e figli. Dall'Inghilterra, con figure come il padre di "Re Lear" e il fantasma di "Amleto", alle atmosfere italiane, dove Luca Cupiello si scontra con le aspettative del figlio, queste narrazioni rivelano tensioni profonde e spesso dolorose. Un viaggio tra drammi universali e peculiarità culturali che ci invita a riflettere sul fragile equilibrio familiare.

Agli inglesi va peggio di tutti: il padre che mette in competizione tra loro le figlie per chi più lo ama ("Re Lear"), il padre che rompe i coglioni persino da fantasma pretendendo che il figlio ("Amleto") vendichi la sua morte. Agli italiani non benissimo: nella drammaturgia locale il padre più noto è Luca Cupiello, ostinato costruttore di presepi che al figlio non piacciono, e alla fine il povero Tommasino è costretto a mentire per mitigare l'agonia paterna. Agli americani pure non bene: un paio di decenni dopo "Natale in casa Cupiello", il Willy Loman di "Morte di un commesso viaggiatore" si schianta in macchina acciocché quel debosciato di suo figlio incassi il premio assicurativo, visto che non è capace di provvedere a sé stesso.