il paese che vieta di portare i cani a spasso

sembra che dietro questa decisione si celino anche preoccupazioni culturali e sociali, rendendo la convivenza tra uomini e cani un argomento di grande discussione in Iran. Una misura che solleva molte domande sulla libertà di scelta e i diritti degli animali in un contesto sempre più restrittivo.

