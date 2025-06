Il nuovo volto di Monza | i sei maxi progetti e i cantieri che stanno per cambiare la città

Monza si prepara a una rivoluzione urbana che unisce sostenibilità, innovazione e tradizione. Sei grandi progetti e cantieri stanno per ridisegnare il volto della città, rendendola più moderna e accogliente. Dai palazzi eco-friendly alle nuove residenze studentesche, ogni intervento mira a valorizzare il patrimonio storico e migliorare la qualità di vita. La trasformazione di Monza non è solo un cambiamento estetico, ma un vero e proprio rinascimento urbano, destinato a attirare sempre più persone e a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.

Monza cambia volto con l'obiettivo di attirare sempre più persone. Palazzi green come quelli che ci sono nelle metropoli, ma anche la "conversione" della ex caserma in casa degli studenti, e ancora quel carcere nel cuore del centro storico trasformato in abitazioni in edilizia convenzionata.

