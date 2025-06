Il nuovo designer preferito dalle celeb è un bambino di 11 anni

Il mondo della moda si sorprende ancora una volta: il nuovo designer preferito dalle star è un bambino di soli 11 anni! Dylan’s T-Shirt Club, fondato proprio dal giovane talento nel 2019, conquista celebrità come Michelle Pfeiffer, Pharrell e Elle Fanning con le sue maglie disegnate a mano. Un talento precoce che dimostra come l’ispirazione e la creatività non abbiano età. In attesa di scoprire quale celebrità sarà la prossima a indossare una sua creazione...

L’ultima ossessione delle celeb sono le maglie disegnate a mano di Dylan’s T-Shirt Club, il cui fondatore è un bambino di soli 11 anni. Da quando il giovane designer ha fondato il suo brand nel 2019, ha già realizzato oltre 315 T-shirt. Tra i suoi clienti ci sono Michelle Pfeiffer, Pharrell, Jamie Lee Curtis e il “collega” Pierpaolo Piccioli. Tra le ultime star che hanno indossato una sua creazione c’è Elle Fanning. Per il photocall del film Sentimental Value al Festival di Cannes, l’attrice ha optato per una maglia di Dylan’s T-Shirt Club. Come ha fatto un bambino a conquistare il cuore di così tante celeb? Il merito è della madre di Dylan, Samantha McMillen, famosa stylist che lavora con molte star come Jodie Foster, Ana de Armas e molte altre. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il nuovo designer preferito dalle celeb è un bambino di 11 anni

