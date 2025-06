Il nuovo corso di EasyJet 7 milioni di posti da e per l’Italia | Malpensa centrale cresce Linate

EasyJet rivoluziona il suo network in Italia, annunciando oltre 7 milioni di posti per la stagione invernale 2025-2026, con un incremento del 10% rispetto al passato. Malpensa si conferma il cuore pulsante della compagnia in Europa continentale, offrendo quasi la metà delle rotte Italiane. Con ampliamenti verso Egitto e Francia, la compagnia punta a rendere i viaggi più accessibili e convenienti. Il futuro del trasporto aereo italiano si fa sempre più dinamico e innovativo...

Milano – EasyJet ha presentato le rotte per la prossima stagione,  l'inverno 2025-2026,  che prevedono oltre 7 milioni di posti da e per l'Italia (+10%) e un potenziamento dei collegamenti con Egitto e Francia. Malpensa. Centrale come sempre l’aeroporto di Malpensa, il principale hub della compagnia inglese nell’Europa continentale che da solo propone quasi la metà di tutti i posti offerti da Easyjet sugli aerei da e per l’Italia. Il programma prevede infatti un'offerta di oltre 3 milioni di posti per la stagione invernale da Malpensa e la conferma delle rotte introdotte per l'estate per Tbilisi, Parigi Orly, Amburgo e Düsseldorf. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il nuovo corso di EasyJet, 7 milioni di posti da e per l’Italia: Malpensa centrale, cresce Linate

