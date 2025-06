Il nipote lo prende a pugni lui a coltellate | la lite finisce nel sangue

Una tranquilla giornata di famiglia si è trasformata in una drammatica scena di violenza a Levrange, Pertica Bassa. La lite, scaturita da un confronto acceso, è degenerata in un atto estremo: pugni e coltellate che hanno portato entrambi i protagonisti in ospedale. La rissa ha lasciato la comunità scioccata e in attesa di chiarimenti, mentre le autorità cercano di fare luce su questa vicenda inquietante.

Pomeriggio di ordinaria follia a Levrange, a Pertica Bassa: al termine dell'ennesimo litigio lo zio ha accoltellato il nipote, che già aveva colpito il parente al volto, ed entrambi sono finiti in ospedale, il più giovane trasferito in ospedale in elicottero e ricoverato in codice rosso alla.

