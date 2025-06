Il Newcastle United ha consegnato una potenziale linea di salvataggio in gara per firmare l’attaccante di 180 cari

Il Newcastle United si sta preparando a sorprendere i tifosi con una mossa audace nel mercato estivo: l’obiettivo è Jonathan David, un attaccante di grande talento che potrebbe diventare il prossimo grande acquisto dei Magpies. La notizia, ancora in fase di sviluppo, apre nuove prospettive per il futuro della squadra e alimenta le speranze di rinforzare ulteriormente il reparto offensivo. Resta da capire se questa trattativa prenderà realmente forma…

Notizia fresca giunta in redazione: Secondo quanto riferito, il futuro di Jonathan David non è stato ancora deciso e ciò potrebbe essere potenzialmente una buona notizia per i piani di trasferimento estivi del Newcastle United. Il Canada International è stato menzionato come un possibile obiettivo per Newcastle quest’estate in un rapporto di The Chronicle, poiché i Magpies sono nella caccia a una nuova firma in anticipo. Il rapporto rileva che David è un agente libero quest’estate poiché il suo contratto di Lille è finito, e sembra che una mossa a Serie A non sia stata avvolta. Ciò si lega a ciò che ha sperimentato il giornalista italiano Alfredo Pedolla ha riferito nella sua esclusiva Catturato Di recente colonna, come ha affermato che il Napoli sembrava firmare David, ma ha deciso di aspettare prima di finalizzare l’accordo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com