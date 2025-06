Il Monfortino ha un robot in vigna | premiato il trattore hi-tech di Roberto Conterno

Nel cuore di uno dei più rinomati barolisti mondiali, il Monfortino, si apre un mondo all’avanguardia: un robot in vigna che rivoluziona l’agricoltura. Premiato e innovativo, il trattore hi-tech di Roberto Conterno lavora senza sosta, senza bisogno di operatore. Un simbolo di eccellenza e futuro, che testimonia come la tradizione possa incontrare la tecnologia per offrire vini ancora più straordinari.

Nel regno di uno dei più grandi barolisti al mondo c'è una macchina che non si ferma mai tra le vigne. E non ha nemmeno bisogno di un operatore.

In questa notizia si parla di: Monfortino Robot Vigna Premiato

