Il mondo della scuola punta sulla tecnologia

Il mondo della scuola si evolve rapidamente, abbracciando l’innovazione digitale e l’intelligenza artificiale per preparare le nuove generazioni alle sfide del futuro. La recente nomina di Nicola de Cesare come nuovo CEO del Gruppo Spaggiari Parma segna un passo importante in questa direzione. Con la sua esperienza internazionale, guiderà l’azienda verso nuove strategie, puntando a...

ANCHE IL MONDO della scuola punta all’ intelligenza artificiale. La dimostrazione è nelle scelte di una delle società da sempre impegnate nell’ education Technology. Il Gruppo Spaggiari Parma annuncia la nomina di Nicola de Cesare (nella foto) come nuovo Chief Executive Officer. Con una significativa esperienza internazionale in ambito consulenziale e digitale, de Cesare guiderà il Gruppo in una nuova fase di sviluppo, con l’obiettivo di accelerarne il percorso di crescita in Italia e all’estero, rafforzando il ruolo strategico del digitale nella trasformazione della scuola. Con un solido background nel mondo dell’innovazione, dello sviluppo di business e delle acquisizioni strategiche, de Cesare porta in Gruppo Spaggiari Parma una visione da "manager imprenditore". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il mondo della scuola punta sulla tecnologia

In questa notizia si parla di: Mondo Scuola Punta Tecnologia

Giovani, gioco d’azzardo e dipendenze: il mondo della scuola incontra le istituzioni e gli esperti - Massa, 13 maggio 2025 – Il crescente fenomeno del gioco d'azzardo tra i giovani solleva preoccupazioni sempre più urgenti.

Il mondo della scuola punta sulla tecnologia - La dimostrazione è nelle scelte di una delle società da sempre ... Leggi su quotidiano.net

Il mondo della scuola: "Investiamo in tecnologia tutelando però la salute" - Bacherotti, docente di informatica: "Hai il mondo in tasca se ne fai buon uso". Leggi su msn.com

La scuola punta sul digitale: la tecnologia per la formazione vale in Italia 2,8 miliardi di euro (+26%) - Che si tratti di scuole, università o aziende, l’esigenza crescente di formazione per tenere il passo di una realtà lavorativa in continuo cambiamento punta ... Leggi su ilsole24ore.com