Il Mondiale ti fa ricco | un miliardo di montepremi quanto possono incassare Inter e Juve

Il Mondiale si prepara a scaldare gli animi e le tasche: con un montepremi di un miliardo di euro, le grandi squadre come Inter e Juve potrebbero vedere i loro incassi crescere notevolmente. Sabato notte negli Usa prende il via questa emozionante rassegna, che si concluderà il 13 luglio, con premi garantiti di 488 milioni e 442 legati alle performance. Ma come verranno distribuiti? Scopriamolo insieme.

🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Mondiale ti fa ricco: un miliardo di montepremi, quanto possono incassare Inter e Juve

