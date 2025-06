Il momento in cui Freedom Flotilla viene intercettata da Israele

Un impulso di protesta e speranza si materializza nel cuore del Mediterraneo: la Freedom Flotilla viene intercettata dall’esercito israeliano mentre trasporta aiuti vitali per Gaza. Tra attivisti globali come Greta Thunberg e Rima Hassan, il momento catturato nelle immagini rivela un gesto di resistenza pacifica e determinazione. La scena si dipana tra tensione e solidarietà, testimoniando il coraggio di chi lotta per un mondo più giusto. Ma cosa accadrà ora?

Milano, 9 giu. (askanews) - Nelle immagini il momento in cui la nave Madleen di Freedom Flotilla Coalition viene intercettata dall'esercito israeliano. A bordo aiuti per Gaza e un gruppo di attivisti fra cui la svedese Greta Thunberg e l'eurodeputata e attivista palestinese naturalizzata francese Rima Hassan. Nel video si vedono le persone a bordo che si siedono, qualcuno invita tutti a stare immobili, poi tutti alzano le mani e cominciano le comunicazioni con l'esercito israeliano, a cui viene subito detto da uno degli attivisti a bordo: "Vi comunico che stiamo tutti bene e nessuno di noi è ferito fino a questo momento". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il momento in cui Freedom Flotilla viene intercettata da Israele

Gli attivisti della cosiddetta "Freedom Flotilla" si stanno avvicinando a Gaza con l'intenzione di violare l'embargo marittimo imposto da Israele. Al momento navigano all'intero delle acque territoriali egiziane a circa 4 nodi di velocità diretti verso est. La marina is

"Quante persone devono ancora morire prima di decidere che è il momento giusto di agire?" Sposiamo in toto ogni parola detta da Greta Thunberg, attualmente a bordo della Flotilla Freedom in viaggio verso Gaza per consegnare aiuti umanitari al popolo pal

