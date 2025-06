Il Modello Giubileo? Trasformare l’Urbe in un nonluogo

Roma si trasforma sotto il segno del “Modello Giubileo”: un paradigma autoritario che, in nome di un grande evento, svuota la città della sua anima, rendendola un nonluogo privo di identità. La Città Eterna, una volta vibrante e autentica, si riduce a una cartolina anonima dell’era globale. È questa la triste metamorfosi di Piazza Augusto, simbolo di un rilevante cambio di volto urbano.

