Il mistero di Villa Pamphili anticipata l’autopsia sui corpi di donna e neonata | ecco i primi risultati È caccia serrata al killer

Il mistero di Villa Pamphili si infittisce: l'autopsia sui corpi di donna e neonata, anticipata e in corso, promette di svelare nuovi dettagli su questa tragica vicenda. Con oltre 200 persone al lavoro nella caccia serrata al killer, ogni indizio diventa cruciale per ricostruire le ultime ore delle vittime. Le prime ipotesi puntano a un legame familiare tra le due, ma il caso rimane avvolto nel più fitto mistero.

È stata anticipata a ieri sera l'autopsia, inizialmente prevista per martedì, sui corpi della donna e della bimba ritrovati sabato pomeriggio nel parco di Villa Pamphili a Roma. Potrebbero arrivare risposte utili per stabilire le cause dei decessi. Ci sarà comunque bisogno di tempo per definire le cause della morte. Secondo le ultime indiscrezioni, comunque, donna e neonata potrebbero essere madre e figlia. (ANSA FOTO) Gli esami autoptici sono stati affidati all'Istituto di Medicina legale dell'Università Cattolica, diretto dal professore Antonio Oliva.

