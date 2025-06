il mistero delle fusa dei gatti racchiuso in un gene

Il mistero delle fusa dei gatti, un suono tanto affascinante quanto enigmatico, potrebbe ora trovare una spiegazione genetica sorprendente. Un team di biologi giapponesi ha scoperto che questa dolce melodia felina è strettamente correlata a specifici geni, aprendo nuove strade nello studio del comportamento animale. Osservando 280 gatti domestici, la ricerca promette di svelare i segreti nascosti dietro le coccole felini e i loro sussurri di benessere.

Roma, 9 giugno 2025 – Un gruppo di studiosi giapponesi ha messo le fusa dei gatti in correlazione con specifiche varianti genetiche, approfondendo la conoscenza di uno dei comportamenti più affascinanti e misteriosi dei felini di casa. Osservati 280 gatti domestici. Pubblicato sulla rivista scientifica PLOS One, lo studio è stato guidato dalla biologa Yume Okamoto dell' Università di Kyoto e ha coinvolto 280 gatti domestici, dei quali sono stati raccolti dati sia genetici sia comportamentali, basandosi ovviamente anche sulle osservazioni dei proprietari. Dopo una prima analisi, l’attenzione si è concentrata su uno specifico gene per la recezione degli androgeni, riscontrando che i felini con una versione ‘corta’ di questo gene fanno le fusa più spesso rispetto a quelli che presentano invece una versione ‘lunga’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net