Il mistero delle ceneri di e con Norberto Presta

Preparati a vivere un’esperienza unica con Norberto Presta in "Il Mistero delle Ceneri… un canto alla vita!". Una serata di teatro e conferenza dedicata alla rivoluzione delle Mele, tra riflessioni profonde e momenti di ispirazione. Appuntamento domenica 15 giugno alle 18 a Villa Mantua Benavides, Valle San Giorgio. Non perdere questa occasione: l’ingresso è con offerta libera, per scoprire come la vita può sorprendere anche nelle sue sfumature più misteriose.

TRÂNSITO PRODUÇÕES CULTURAIS presenta "Il Mistero delle Ceneri.un canto alla vita!". Teatro - conferenza sulla rivoluzione delle Mele! di e con Norberto Presta. Domenica 15 giugno, ore 18 Villa Mantua Benavides via Tormene, 3 - Valle San Giorgio, Baone Ingresso con offerta libera. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - "Il mistero delle ceneri" di e con Norberto Presta

In questa notizia si parla di: Mistero Ceneri Norberto Presta

Il mistero delle ceneri di rifiuti scomparse: a Ottana il vertice per far luce sull'accaduto - Si deve squarciare il velo di mistero che avvolge la vicenda delle seimila tonnellate di ceneri derivanti dalla combustione di rifiuti speciali, che non si sa dove siano finite. Leggi su unionesarda.it

Le ceneri di Grock? Un mistero - L’anonimo interlocutore ci ha confessato: «Ricordo benissimo che le ceneri di Grock, dopo che giunsero in città ... Leggi su ilsecoloxix.it