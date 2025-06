Il miracolo di Juba nata su una piattaforma petrolifera abbandonata in mezzo al mare

Nel cuore dell’oceano, un vero miracolo si è compiuto: Juba Nata, nata su una piattaforma petrolifera abbandonata, è stata salvata dai coraggiosi soccorritori di Astral, il veliero di Open Arms. Con la mamma e altri 53 naufraghi bloccati per giorni, tra cui due bambini e una neonata, questa storia di speranza dimostra che anche nelle situazioni più disperate, la vita può trionfare.

La bimba è stata salvata dai soccorritori di Astral, il veliero di Open Arms. Con la mamma e altre 53 persone erano bloccati lì da tre giorni. Nel gruppo anche due bambini e un’altra neonata. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il miracolo di Juba, nata su una piattaforma petrolifera abbandonata in mezzo al mare

