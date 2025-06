Il Milan incontra Svilar contratto da 4 milioni sul piatto | la posizione della Roma

Il calciomercato entra nel vivo e le sorprese non mancano. Il Milan si prepara ad affrontare una sfida importante, incontrando Svilar con un contratto da 4 milioni di euro sul tavolo, mentre la Roma si trova alle prese con decisioni cruciali e incertezze. Con l’arrivo di Gasperini e il futuro di Ranieri ancora in bilico, la settimana promette grandi colpi di scena che potrebbero rivoluzionare le sorti delle due squadre. Restate sintonizzati per scoprire cosa succederà .

Non si può certo definire una giornata semplice per la Roma questo lunedì di inizio giugno, nella prima vera settimana di insediamento di Gasperini come nuovo allenatore. C’è anzitutto un Ranieri tentato dalla chiamata della Nazionale, ed oggi si saprà se sarà doppio ruolo o il suo impegno con i giallorossi rimarrà l’unico compito da sostenere, oltre ad un mercato che non registra notizie confortanti: oltre ad un Angelino ad un passo dall’Al Hilal e mezza Inghilterra sulle tracce di N’Dicka, il futuro di Svilar rimane estremamente in bilico. Per quanto Ghisolfi abbia sempre ribadito volontà e fiducia verso un rinnovo di contratto necessario non per tempi (scadenza nel 2027) ma per cifre (attualmente guadagna 800mila euro l’anno), la distanza tra Roma e giocatore rimane importante, visto che il club non si è mai spinto sopra i 2 milioni l’anno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it