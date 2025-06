Il Milan fa il prezzo per Leao | 100 milioni e può partire Palla al Bayern

Il Milan chiede 100 milioni per Leao, pronto a partire verso il Bayern. Il talento rossonero, in occasione dei suoi 26 anni, riceve una super valutazione, considerando il suo ruolo chiave nel nuovo progetto del club. Per il passaggio, le contropartite preferite sono giocatori con stipendi sostenibili, puntando su un equilibrio tra valore e sostenibilità economica. Un'operazione che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo dei rossoneri.

Super valutazione per il 10 rossonero che compie 26 anni: per il club e Max può essere prezioso nel nuovo corso. Contropartite gradite: solo giocatori con stipendi non esosi.

Il Bayern Monaco farà un'offerta al Milan per Rafa Leao e nelle stanze del club bavarese si parla di 60 milioni di euro più uno tra Coman e Kim. Entrambe le contropartite sarebbero gradite ad Allegri. L'offerta ufficiale dovrebbe arrivare in settimana Conterio - T Partecipa alla discussione

Questa settimana il #FCBayern farà un'offerta al #Milan per Rafael #Leao e nelle stanze del club bavarese si parla di 60 milioni di euro più uno tra Kingsley #Coman e Kim Min-jae. #ACMilan #Calciomercato #transfers. [@marcoconterio] Partecipa alla discussione

