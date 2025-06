Il meteo ha influito nel ritardo dei lavori

Il meteo ha avuto un ruolo cruciale nel rallentare i lavori, mettendo a dura prova i piani di costruzione del nuovo ponte di via Falcinello. Dopo il sit-in dei residenti, che hanno espresso preoccupazione per i prolungati ritardi, l’assessore Giorgio Borrini spiega che le sospensioni sono dovute a esigenze legate all’alveo del fiume, fondamentali per garantire sicurezza e conformità alle normative ambientali. La strada verso la completa realizzazione continua, ma richiede ancora pazienza e attenzione.

I ritardi sulla tabella di marcia prevista per la costruzione del nuovo ponte di via Falcinello sono stati determinati dalle sospensioni dei lavori. La spiegazione, dopo il sit in di protesta organizzato dai residenti della zona che hanno atteso la scadenza della data di presunta consegna dell’infrastruttura per scendere in strada, arriva dall’assessore Giorgio Borrini. “La sospensione dei lavori avviene nelle fasi che coinvolgono l’alveo del torrente colmo d’acqua, non è una scelta politica. E’ una decisione tecnica, assunta da chi ha le competenze e le responsabilitĂ per farlo. Quando si parla di cronoprogramma, i giorni di lavoro non indicano quelli solari, ma effettive giornate operative. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Il meteo ha influito nel ritardo dei lavori"

In questa notizia si parla di: Lavori Meteo Influito Ritardo

"Il meteo ha influito nel ritardo dei lavori" - I ritardi sulla tabella di marcia prevista per la costruzione del nuovo ponte di via Falcinello sono stati determinati dalle sospensioni dei lavori. Leggi su msn.com

Lungomare in ritardo Il maltempo frena i lavori - Ma l’amministrazione comunale ora chiede pazienza e ribadisce che il ritardo sarà contenuto: "Purtroppo il meteo che ha devastato l’Italia ha creato problemi anche ai lavori sul nostro ... Leggi su ilrestodelcarlino.it

Lavori in ritardo, corsa contro il tempo da Bardonecchia a Pinerolo - I fondi sarebbero in dirittura di arrivo e i lavori potrebbero partire ed essere terminati in tempo. Leggi su rainews.it