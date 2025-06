Il messaggio di Greta Thunberg dal veliero intercettato da Israele

Una nuova tensione scuote il palco internazionale: il messaggio di Greta Thunberg, intercettato dal veliero diretto a Gaza, mette in luce il rischio di interventi militari e le sfide delle battaglie per i diritti umani. La Freedom Flotilla Coalition denuncia un sequestro in acque internazionali, sollevando interrogativi sulla libertà di manifestare solidarietà e sulla complessità degli equilibri geopolitici. È l’inizio di una storia che potrebbe ridefinire le rotte della giustizia globale.

L'organizzazione Freedom Flotilla Coalition, che ha noleggiato la nave umanitaria Madleen per dirigersi a Gaza con a bordo l'attivista svedese Greta Thunberg, ha dichiarato oggi che l'imbarcazione e' stata sequestrata dall'esercito israeliano. "Se vedete questo video significa che siamo stati intercettati e rapiti in acque internazionali dalle forze di occupazione israeliane o da forze che sostengono Israele.

