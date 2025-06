il mercato dello spazio ha raggiunto nel 2024 596 miliardi di dollari

Il mercato dello spazio nel 2024 ha raggiunto un incredibile valore di 596 miliardi di dollari, proiettandosi verso i 944 miliardi entro il 2033. La rivoluzione digitale sta alimentando questa crescita, guidando innovazioni in telecomunicazioni, navigazione satellitare e osservazione terrestre. L’Italia si sta affermando come protagonista strategico grazie a un ecosistema industriale dinamico, che promette di aprire nuove frontiere e opportunità nel settore spaziale.

IL DIGITALE guida l’innovazione anche nel settore della space economy. Il mercato dello spazio ha raggiunto nel 2024 un valore di 596 miliardi di dollari, con una previsione di crescita fino a 944 miliardi entro il 2033. A trainarlo sono soprattutto le applicazioni legate a telecomunicazioni, navigazione satellitare e osservazione della Terra. L’Italia si sta affermando come player strategico, grazie a un ecosistema industriale dinamico, una filiera in costante trasformazione e un’intensa attivitĂ di innovazione tecnologica, come emerge dalla ricerca dell’ Osservatorio Space Economy del Politecnico di Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net