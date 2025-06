Il mercato dell’Avellino si accende | Aiello lavora su tre fronti

Tempo di lettura: 2 minuti Il mercato dell’Avellino entra finalmente nel vivo. Dopo settimane di sondaggi e primi contatti, il direttore sportivo Mario Aiello è pronto a piazzare i primi colpi della nuova stagione. L’obiettivo, condiviso con il presidente Angelo Antonio D’Agostino, è ambizioso: costruire una squadra capace di far sognare i tifosi e consolidare il salto di categoria appena conquistato. Demme, esperienza internazionale per la mediana. Tra le trattative più calde c’è quella con Diego Demme, centrocampista tedesco classe 1991, reduce da un’esperienza con l’ Hertha Berlino dove ha collezionato 22 presenze nella scorsa stagione, indossando anche la fascia da capitano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il mercato dell’Avellino si accende: Aiello lavora su tre fronti

