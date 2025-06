Il mancato quorum manda due segnali | uno di questi è un enorme chissenefrega

Il mancato quorum al referendum invia due segnali distinti, ma uno suona particolarmente forte: un enorme "chissenefrega" che riflette una crisi di coinvolgimento civico. Questa indifferenza evidenzia la crescita dell’individualismo e la convinzione che ciascuno possa bastare a sé stesso, lasciando le questioni pubbliche in secondo piano. Un trend preoccupante che, in Italia, rischia di alimentare politiche di corto respiro e di rafforzare le consorterie.

di Davide M Il mancato quorum al referendum manda due segnali. Il primo è un grandissimo chissenefrega relativamente alle questioni pubbliche: è il trionfo dell'individualismo, della convinzione – duplice – che ognuno basta a se stesso e si salva da solo, e che qualcun altro si occuperà dei problemi al nostro posto e nel migliore dei modi. È praticamente la vittoria della politica delle consorterie, che soprattutto in Paese come il nostro potrà continuare a fare il bello e il cattivo tempo come già da qualche decennio accade, senza preoccuparsi di checks and balances. Il secondo è la dimostrazione della prevalenza nel Paese e nella sua mentalità di modelli culturali e sociali arretrati e di tipo valoriale: il lavoro basta purché ci sia, indipendentemente dalle condizioni, sono altre le cose più importanti, in primis la famiglia e i figli.

