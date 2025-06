Il Macchino va in pensione | in servizio dal 1981 ha formato generazioni di piloti

Dopo quasi 45 anni di servizio e oltre 340.000 ore di volo, il celebre “Macchino” della Aeronautica Militare si prepara a salutare il cielo, portando con sé decenni di storia, formazione e passione. Un vero simbolo di eccellenza aeronautica che ha plasmato generazioni di piloti. Da luglio, un capitolo epico si chiude, ma il suo lascito continuerà a ispirare nuove avventure nel mondo dell’aviazione.

GALATINA – Dopo quasi 45 anni di attività e più di 340mila ore di volo, l’aereo addestratore dell’Aeronautica Militare T-339A, tra gli addetti ai lavori e gli appassionati noto come “Macchino”, sta per concludere la sua lunga parabola per la formazione dei piloti, italiani e stranieri. Da luglio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Il “Macchino” va in pensione: in servizio dal 1981, ha formato generazioni di piloti

In questa notizia si parla di: Macchino Piloti Pensione Servizio

Il “Macchino” va in pensione: in servizio dal 1981, ha formato generazioni di piloti - Più di 340mila le ore di volo del modello che ha fatto la storia dell’addestramento militare ... Leggi su lecceprima.it

Pensione privilegiata per causa di servizio: quale pensioni e benefici? - Sono un poliziotto riformato per inabilità al ruolo con 29 anni di contributi più 5 di scivolo: quale pensione avrò con l’invalidità per causa di servizio? Leggi su msn.com

Piloti del pilotaggio marittimo e marittimi abilitati al pilotaggio. Personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi ... - Personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Leggi su milanofinanza.it