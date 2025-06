Il laghetto del Parco Marenzi si riempie di nuovo d’acqua | chiusura di un mese

Il laghetto del parco Marenzi di Bergamo tornerà a splendere grazie a un'importante opera di riqualificazione. A partire dal 16 giugno, i lavori per un nuovo pozzo di emungimento della falda acquifera trasformeranno il paesaggio, restituendo vita e freschezza a un angolo di natura ormai in secca da tempo. Dopo un mese di chiusura, il cuore verde della città si preparara a rinascere.

Bergamo. Inizieranno il prossimo 16 giugno i lavori per la realizzazione di un nuovo pozzo di emungimento dalla falda acquifera al Parco Marenzi di Bergamo, a cavallo tra via Frizzoni e via San Giovanni, con l’obiettivo di riportare l’acqua nel laghetto, da tempo in secca. La causa è legata alle infiltrazioni del fondo non impermeabile, che negli anni hanno richiesto un costante e significativo apporto di acqua potabile per mantenere il livello idrico. In passato, il laghetto era alimentato da sorgenti naturali, poi scomparse con la trasformazione urbanistica della città; da diversi decenni, l’approvazione avveniva esclusivamente attraverso la rete idrica potabile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it