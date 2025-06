Il grande dolore di Milena Miconi ha perso 20 chili | ecco la terribile malattia che l’ha colpita

Milena Miconi ha attraversato un momento di grande sofferenza, perdendo 20 chili a causa di una grave malattia. La sua testimonianza, condivisa con sincerità nel salotto di Caterina Balivo, ci invita a scoprire non solo il suo coraggio, ma anche il lato più fragile di una donna forte. Un viaggio tra dolore e speranza che tocca il cuore di tutti. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua lotta e sulle sue figlie.

Milena Miconi confessa di essere stata colpita da una terribile malattia che le ha fatto perdere tantissimi chili. Scopriamo di seguito tutti i dettagli! Leggi anche: Sofia e Agnese, chi sono le figlie di Milena Miconi? Conosciamole insieme: ecco chi è il loro padre Ospite di Caterina Balivo nel suo salotto pomeridiano de La Volta Buona, Milena Miconi decide di raccontare un momento della sua vita di enorme fragilitĂ . A cuore aperto la show girl rivela tutti particolari della terribile malattia che l’aveva portata sull’orlo del baratro, facendole perdere 20 chili. Ecco tutta la veritĂ di Milena! View this post on Instagram A post shared by Milena Miconi (@milenamiconi) Milena Miconi: quella terribile malattia durante l’adolescenza. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Il grande dolore di Milena Miconi, ha perso 20 chili: ecco la terribile malattia che l’ha colpita

Chi è il marito di Milena Miconi, Mauro Graiani: “Tra alti e bassi stiamo insieme da oltre 20 anni” - Mauro Graiani, marito di Milena Miconi, è un rinomato sceneggiatore e regista italiano, celebre per il suo lavoro in serie come "Don Matteo" e "Gente di mare".

''In un mese e mezzo ho perso 10 chili, poi altri 10, sono arrivata a 50 chili'': l'attrice Milena Miconi racconta i suoi problemi psicologici - ''In un mese e mezzo ho perso 10 chili, poi altri 10, sono arrivata a 50 chili'': l'attrice Milena Miconi racconta i suoi problemi psicologici ... Leggi su gossip.it

Milena Miconi: «Temo le calorie da sempre. Smisi di mangiare perché non mi piacevo, persi 10 chili in un mese. La gravidanza mi ha cambiata» - Milena Miconi è stata una delle ospiti della puntata de 'La Volta Buona' di mercoledì 4 giugno 2025. Leggi su informazione.it

Milena Miconi e Paola Saluzzi raccontano le loro battaglie contro i disturbi alimentari - Milena Miconi e Paola Saluzzi raccontano le loro esperienze con i disturbi alimentari durante la trasmissione "La volta buona", evidenziando l'importanza del supporto e della consapevolezza nel percor ... Leggi su ecodelcinema.com