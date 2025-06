Il giuramento del neosindaco Barattoni e la nomina della Giunta | convocata la prima seduta del Consiglio comunale

Con entusiasmo e determinazione, Ravenna si prepara a scrivere un nuovo capitolo sotto la guida del neo sindaco Alessandro Barattoni. La prima seduta del Consiglio Comunale segna l’inizio di un percorso di rinnovamento e impegno per la città , mentre si attende con trepidazione la nomina della Giunta che accompagnerà il suo operato nei prossimi cinque anni. È il momento di guardare avanti, verso un futuro ricco di opportunità e crescita condivisa.

Pronta a prendere il via l'attività amministrativa di Ravenna sotto la guida del neosindaco Alessandro Barattoni. In attesa di conoscere i nuovi componenti della Giunta che guiderà il governo cittadino per i prossimi cinque anni, è stata infatti convocata la prima seduta del nuovo Consiglio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it