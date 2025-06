Il giornalista gli nomina il Milan Modric reagisce così | VIDEO

Luka Modric, il maestro croato del centrocampo, sta per concludere la sua avventura con il Real Madrid e il suo futuro si fa sempre più incerto. Alla vigilia di Croazia-Repubblica Ceca, un’intervista innocente si trasforma in un momento decisivo: quando gli chiedono del Milan, la sua reazione cattura l’attenzione di tutti. Che cosa ha detto? Scopriamolo insieme: il suo gesto potrebbe cambiare le carte in tavola. Guarda il video e resta aggiornato!

Luka Modric, che si svincolerà dal Real Madrid, è vicino al Milan per la prossima stagione: il croato ha reagito così a precisa domanda. Alla vigilia della sfida tra Croazia e Repubblica Ceca, Luka Modric, centrocampista croato classe 1985, evita di sbilanciarsi sul proprio futuro eppure, quando gli nominano il Milan lui reagisce così. Guarda il video!.

