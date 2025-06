Il giallo a Villa Pamphili si cercano indizi Questione sicurezza

A Villa Pamphili, il mistero si infittisce mentre si cercano indizi sulla tragica scoperta di una donna di 40 anni e della sua neonata. L’autopsia sulla piccola apre nuovi interrogativi, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza di uno dei parchi più amati di Roma. Un caso che scuote la città, spingendo a riflettere sulle misure di tutela per i cittadini e i visitatori. La vicenda si sta trasformando in un monito fondamentale per il futuro.

A Roma si continua a indagare sul caso dei corpi di una donna 40enne e di una bambina di pochi mesi trovati a Villa Pamphilj. Oggi l'autopsia sulla piccola. Si apre la questione sicurezza del parco romano.

