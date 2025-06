Il gesto di Barbara D’Urso dopo l’addio di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque

Mentre Myrta Merlino si congeda da Pomeriggio Cinque con un toccante saluto, il gesto di Barbara D’Urso, ex regina del programma, cattura l’attenzione dei telespettatori. Un segno di rispetto o di nostalgia? In un mondo televisivo in continua evoluzione, i gesti raccontano più di mille parole. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa emozionante conclusione.

Mentre Myrta Merlino saluta Pomeriggio Cinque, lasciando la conduzione del programma, non sfugge il gesto di Barbara D'Urso, ex conduttrice, legatissima alla trasmissione pomeridiana che ha guidato per tanti anni. L'addio di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. Terminata la stagione televisiva, Myrta Merlino ha salutato i telespettatori annunciando l'addio a Pomeriggio Cinque. "Siamo arrivati alla fine di questa intensa stagione, l'abbiamo vissuta insieme ogni pomeriggio. Abbiamo raccontato la realtà così com'è, attraverso i fatti, le notizie, le storie delle persone", ha detto la conduttrice, ringraziando anche il suo gruppo di lavoro e annunciando che non sarà al timone dello show nella prossima stagione.

In questa notizia si parla di: Myrta Merlino Pomeriggio Addio

