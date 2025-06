Il gas apre apre sopra i 36 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

L’energia si fa protagonista sui mercati europei, con il gas naturale che apre in rialzo oltre i 36 euro sulla piazza TTF di Amsterdam. I contratti future di luglio registrano un incremento dello 0,47%, raggiungendo i 36,42 euro al MWh, segnalando una ripresa promettente e un interesse crescente per il settore. La volatilità dei prezzi si inserisce nel contesto di un mercato in fermento, pronto a svelare nuove tendenze.

Apertura positiva per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam sopra quota 36 euro. I contratti future sul mese di luglio guadagnano lo 0,47% a 36,42 euro al MWh. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il gas apre apre sopra i 36 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

In questa notizia si parla di: Apre Euro Sopra Piazza

Horizon, ricerca e attrazione dei talenti: Bruxelles apre bandi per 7,3 miliardi di euro - La Commissione Europea ha lanciato un'iniziativa ambiziosa con il programma Horizon Europe 2025, destinando 7,3 miliardi di euro per potenziare la ricerca e l'innovazione.

Il gas apre apre sopra i 36 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam - Apertura positiva per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam sopra quota 36 euro. Leggi su quotidiano.net

Il gas apre poco mosso sopra 36 euro al mercato Ttf di Amsterdam - Apre senza variazioni di rilievo sopra i 36 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. Leggi su quotidiano.net

Piazza Affari sopra i 40.000 punti: i titoli da tenere d’occhio - 000 punti, guidato da alcuni titoli in particolare. Leggi su it.benzinga.com