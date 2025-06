Il futuro è pieno di speranza | la storia di Biagio Luigi

il futuro 232 pieno di speranza, la storia di Biagio Luigi. Può capitare che le famiglie si trovino ad affrontare delle difficoltà, anche particolarmente complesse; in questi casi, è di fondamentale importanza non essere lasciati soli e poter contare su un solido supporto, in grado di offrire sicurezza, affidabilità e, soprattutto, speranza. Uno dei percorsi più importanti è quello che unisce solidarietà, competenza e il desiderio di ricostruire un domani migliore per tutti.

Può capitare che le famiglie si trovino ad affrontare delle difficoltà, anche particolarmente complesse; in questi casi, è di fondamentale importanza non essere lasciati soli e poter contare su un solido supporto, in grado di offrire sicurezza, affidabilità e, soprattutto, speranza. Uno dei. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Il futuro è pieno di speranza": la storia di Biagio Luigi

In questa notizia si parla di: Speranza Pieno Storia Biagio

Le fragilità del mondo di oggi: "Un libro che è pieno di speranza" - Nel libro "Le fragilità del mondo di oggi", Roberto Garofoli e Berardino Gennaro esplorano le sfide geopolitiche, militari ed economiche che caratterizzano il nostro tempo.

Biagio Colaianni: «Ha accolto tutti nella misericordia, prediligendo poveri e ultimi»; Biagio Conte spezza il digiuno e torna nella sua Missione: Ho il cuore pieno di speranza; Don Pino indossa il saio verde: Fratel Biagio è qui.