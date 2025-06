Il finanziere Pignataro si accorda con le Entrate | verserà 180 milioni per chiudere la contestazione fiscale da 1,2 miliardi

Il finanziere Andrea Pignataro, noto nel mondo fintech, fa parlare di sé: accordandosi con le Entrate, verserà 280 milioni di euro per chiudere una contestazione fiscale da 12 miliardi. Un’operazione che solleva molte domande sulla trasparenza e la gestione delle grandi somme nel settore finanziario. Mentre il caso si avvicina alla sua conclusione, resta da capire quale sarà l’impatto sul suo futuro e su quello del gruppo Ion. La vicenda, ancora in evoluzione, ci invita a riflettere sull’importanza della legalità nel mondo degli affari.

Il finanziere Andrea Pignataro, titolare del gruppo fintech Ion, attivo nelle tecnologie, nei servizi e nei dati in ambito finanziario, pagherà al fisco 280 milioni di euro. Tanto dovrà versare all’ Agenzia delle Entrate per chiudere la vicenda finita al centro di un’inchiesta della procura di Bologna, come scritto dal Resto del Carlino. Secondo l’accusa, avrebbe evaso fra il 2013 e il 2023 una cifra di mezzo miliardo che, con gli interessi, è salita a 1,2 miliardi. Pignataro e la Ion hanno firmato un accertamento con adesione, cioè un accordo con le Entrate per estinguere il debito con il fisco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it