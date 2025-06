Il figlio di Will Smith trasforma il suo food truck in un ristorante permanente per i senzatetto

Jaden Smith, figlio del celebre Will Smith, sorprende ancora una volta con un'iniziativa dal cuore grande. Trasformando il suo food truck in un ristorante permanente, “I Love You”, a Los Angeles, offre pasti vegani gratuiti ai senzatetto, coinvolgendo anche i clienti nel sostegno. Un gesto che dimostra come la solidarietà possa cambiare le vite e ispirare la comunità. La sua iniziativa è un esempio di speranza e impegno sociale che merita di essere conosciuto.

Jaden Smith ha creato I Love You, un ristorante vegano a Los Angeles dove i senzatetto mangiano gratis e i clienti pagano per loro.

Il figlio di Will Smith ha aperto un ristorante gratis per i senzatetto

Il figlio di Will Smith rende permanente il suo ristorante solidale: pasti gratis per i senzatetto (con menù interamente vegano)

Il figlio di Will Smith rende permanente il suo ristorante solidale: pasti gratis per i senzatetto (con menù interamente vegano) - Jaden Smith rende permanente il food truck lanciato nel 2019 e apre un ristorante gratuito per i senzatetto con menù interamente vegano.

