Il figlio di Lando Buzzanca | La sua ultima compagna? Non era una storia seria

Il caso che coinvolge il figlio di Lando Buzzanca e la sua ultima compagna, Francesca Della Valle, continua a far discutere. Le accuse di circonvenzione di incapace, emerse lo scorso 16 maggio, gettano luce su una vicenda complessa e delicata, alimentando interrogativi sulla veridicit√† dei rapporti e le dinamiche familiari. Una storia che, purtroppo, sembra rispecchiare situazioni pi√Ļ frequenti di quanto si possa pensare, lasciando aperti numerosi dubbi e riflessioni.

Risale allo scorso 16 maggio la notizia sul rinvio a giudizio con l'accusa di circonvenzione di incapace nei confronti di Francesca Della Valle, compagna dell'attore Lando Buzzanca scomparso a 86 anni nel 2022. Secondo la Procura di Roma che ha chiesto il rinvio a giudizio, Francesca Della Valle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

