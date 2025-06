Il figlio di Lando Buzzanca | La sua ultima compagna? Non era una storia seria Una donna più giovane lo divertiva per mezz' ora

Nel cuore di Roma, una vicenda che scuote il mondo dello spettacolo si intreccia con emozioni e misteri. Il 16 maggio scorso, la notizia del rinvio a giudizio di Francesca Della Valle, compagna di Lando Buzzanca, ha acceso i riflettori su un possibile caso di circonvenzione di incapace. La storia di questa donna, al centro delle accuse, emerge in un contesto di relazioni complicate e sentimenti profondi, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Risale allo scorso 16 maggio la notizia sul rinvio a giudizio con l'accusa di circonvenzione di incapace nei confronti di Francesca Della Valle, compagna dell'attore Lando Buzzanca scomparso a 86 anni nel 2022. Secondo la Procura di Roma che ha chiesto il rinvio a giudizio, Francesca Della Valle.

Lando Buzzanca, rinviata a giudizio la compagna: "Lo convinse a sposarla per l'eredità" - Francesca Della Valle, compagna del compianto attore Lando Buzzanca, è stata rinviata a giudizio con l'accusa di circonvenzione di incapace, poiché avrebbe convinto Buzzanca a sposarla per ottenere la sua eredità.

Il figlio di Lando Buzzanca: "La sua ultima compagna? Non era una storia seria. Una donna più giovane lo divertiva per mezz'ora" - Il commento di Massimiliano Buzzanca sul processo penale in corso contro la 54enne Francesca Della Valle che avrebbe voluto sposare l'attore ... Leggi su today.it

Il figlio di Lando Buzzanca e l‚Äôeducazione ‚Äúsiciliana‚ÄĚ: ‚ÄúSe meritavi uno schiaffo, te ne dava tre‚ÄĚ - Il figlio del "merlo maschio" racconta chi era suo padre nel libro: "Mio fratello consegnò una pagella di brutti voti, gliela fece mangiare ... Leggi su fanpage.it

Massimiliano Buzzanca, figlio di Lando: «A 14 anni mi tirò un ceffone quando scoprì che lo imitavo. Una certa sinistra lo tagliò fuori» - Il figlio di Lando, attore come il padre: «A mio fratello Mario fece mangiare la pagella. Leggi su msn.com