Il figlio 16enne di Whitney Purvis morto nel sonno aveva la malattia di Addison Ecco cos’è

Whitney Purvis, ex protagonista del reality 16 and Pregnant, ha condiviso con People il dolore per la morte improvvisa del figlio Weston Gose Jr, 16 anni, avvenuta nel sonno il 2 giugno 2025. Una perdita che ha scosso profondamente chi l’ha conosciuto, ma anche chi ha letto le sue parole, rese pubbliche in un’intervista straziante in cui l’ex star televisiva ha raccontato la battaglia di suo figlio contro diverse condizioni mediche. “ Aveva tanti problemi di salute, più di quanti un bambino dovrebbe affrontare ”, ha dichiarato Whitney Purvis. In attesa dei risultati dell’autopsia, l’ex star del reality 16 and Pregnant ha raccontato: “Era nato con un deficit di alfa-1 antitripsina, poi è arrivata la diagnosi di morbo di Addison, e da lì è comparso anche il diabete. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it