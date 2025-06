Il Festival del Giallo chiude con la serata di Maurizio de Giovanni

Il Festival del Giallo si conclude in grande stile con Maurizio de Giovanni, lasciando un ricordo indelebile tra appassionati e curiosi. Quattro giorni intensi dedicati ai maestri del giallo europeo, tra incontri, approfondimenti e atmosfere misteriose. Tra scrittori, illustratori e esperti, il festival ha acceso la passione per il brivido e il mistero, dimostrando ancora una volta che il fascino del noir italiano è più vivo che mai. E questa serata finale promette di essere il gran finale che tutti aspettavano.

Grande successo per quattro giorni dedicati ai migliori giallisti europei. Passare sere d'estate ad ascoltare Maurizio de Giovanni e Carlo Lucarelli, chiacchierare con Luca Briasco su come portare l'immaginazione di Stephen King in Italia, indagare sui segreti di Diabolik con Raffaele Mangano, scoprire .

In questa notizia si parla di: Maurizio Giovanni Festival Giallo

