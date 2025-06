Il fatto del giorno - La nuova giunta di Genova Salis | Trovato un buco di 50 milioni | Video

Il fatto del giorno a Genova scuote l’opinione pubblica: la nuova giunta di Silvia Salis, con un record di donne assessore, si presenta tra applausi e polemiche. Ma c’è di più: un buco di 50 milioni di euro mette in discussione la gestione finanziaria della città. Mario De Fazio ne parla nel suo approfondimento, analizzando le sfide e le opportunità di questa amministrazione che promette innovazione e trasparenza, ma deve affrontare anche questioni spinose.

Con 6 assessore e 5 assessori quella di Genova è la giunta con più donne tra le grandi città. Lo ha detto la sindaca Silvia Salis alla presentazione della sua giunta. Ne parla il vice capo della cronaca di Genova, Mario De Fazio.

