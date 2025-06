Il dolore di Veronica Satti figlia di Bobby Solo | Ho un disturbo borderline Mi sono fatta del male

Veronica Satti, figlia del celebre Bobby Solo, si apre con coraggio e sincerità sul suo percorso di lotta contro il disturbo borderline. Un racconto di dolore, scoperta e rinascita che ci ricorda quanto sia importante parlare delle proprie vulnerabilità. La sua testimonianza ci invita a riflettere sulla forza di affrontare le proprie sfide con determinazione, perché la speranza è sempre più vicina di quanto si possa pensare.

Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, si racconta con grande sincerità, svelando il suo dolore, la scoperta del disturbo borderline e la lunga strada per stare meglio, affrontando gravi problemi. Il dolore di Veronica Satti, figlia di Bobby Solo. Nel 2018 la figlia di Bobby Solo si era fatta conoscere dal grande pubblico partecipando ad alcuni reality, scomparendo poi dal piccolo schermo. Ospite del podcast One More Time, Veronica Satti ha raccontato di aver vissuto momenti difficili negli ultimi anni. La 34enne ha spiegato di aver dovuto fare i conti con una sofferenza che non riusciva a gestire e, dopo una serie di consulti, ha ricevuto una diagnosi di disturbo borderline. 🔗 Leggi su Dilei.it