Il documentario di Open Giudizio sospeso è in concorso al Taormina Film Festival – Il trailer

Il documentario di Open, «Giudizio sospeso», che indaga con sensibilità il mondo della giustizia minorile attraverso le storie di giovani protagonisti, è tra i selezionati in concorso al prestigioso Taormina Film Festival 2024. Un’occasione imperdibile per scoprire una realtà spesso nascosta e riflettere sulle sfide del sistema giudiziario giovanile. Non perdere il trailer e preparati a un viaggio emozionante e illuminante nel cuore di un universo complesso e coinvolgente.

Il documentario di Open «Giudizio sospeso», realizzato dai giornalisti Alessandra Mancini e Felice Florio in collaborazione con la casa di produzione Eclettica, è stato selezionato per partecipare in concorso alla 71esima edizione del Taormina Film Festival, che si terrà da domani 10 giugno fino al 14 giugno. Il documentario esplora il complesso universo della giustizia minorile, raccontando le storie di quattro giovani impegnati in un percorso di rieducazione, crescita e consapevolezza all’interno di strutture detentive, con l’obiettivo di essere reinseriti nella società. Il documentario . Il sistema della giustizia minorile in Italia, per molto tempo considerato uno dei più avanzati in Europa, oggi si trova ad affrontare una fase di profonda crisi. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Documentario Open Giudizio Sospeso

Il documentario di Open «Giudizio sospeso» è in concorso al Taormina Film Festival – Il trailer - L'opera sulla giustizia minorile in Italia concorrerà alla kermesse siciliana al via domani 10 giugno L'articolo Il documentario di Open «Giudizio sospeso» è in concorso al Taormina Film Festival – Il ... Leggi su msn.com

Baby criminali. Sogni e paure verso la libertà - 30 al cinema Beltrade (Via Nino Oxilia 10) proiezione di “Giudizio Sospeso“, il primo documentario di Open, la testata giornalistica online diretta da Enrico Mentana. Leggi su ilgiorno.it